النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم 04 ديسمبر 2019
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تمكنت مصالح الحماية المدنية من إخماذ حريق شب اليوم الثلاثاء داخل منزل بحي عيسى بوكرمة في واد الوحش بمدينة سكيكدة.
وحسب مصادر النهار اونلاين فإن الحادث…
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اصيب شخص بجروح إثر حادث مرور وقع اليوم على مستوى الوطني رقم 6 بقرية ذراع الصاع في عين الصفراء بالنعامة.
وتمثل الحادث في انقلاب سيارة نفعية…
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نظمت مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس دورات تكوينية في لغة الإشارة لفائدة أكثر من 100 شرطي من مختلف الرتب.
وأوضح خلية الإعلام والإتصال لذات الهيئة الأمنية،…