النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم 05 ديسمبر 2019
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إهتز حي الساتيام بمدينة ڨالمة، بعد صلاة العشاء مباشرة، على وقع جريمة قتل شنعاء، راح ضحيتها شاب في العقد الثالث من العمر.
وحسب ما توفر من…
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أجرت ، يوم الأربعاء، فرقة شرطة الحدود الجوية، تمرينًا افتراضيًا، لهبوط إضطراري لطائرة بمدرج المطار الدولي محمد بوضياف بقسنطينة.
ووفق سيناريو التمرين الافتراضي فإن الطائرة التي…
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لقي شخصين حتفهما وأصيب أخر بجروح حادث مرور وقع اليوم الأربعاء بالطريق السيار شرق غرب بالاخضرية ولاية البويرة.
وحسب ذات المصالح فإن الحادث وقع في حدود…