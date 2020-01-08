النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم 09 جانفي 2020
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نجحت، مصالح الحماية المدنية بقسنطية، سهرة اليوم الأربعاء، من إنقاذ عائلة من الموت، بسبب استنشاقهم لغاز ثاني أكسيد الكربون.
وأورد بيان الحماية، أنّها تمكنت من إنقاذ…
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أُصيب سهرة اليوم، شخص في حادث مرور بالطريق الوطني رقم 23 بولاية مستغانم.
وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة بوقيرات لأجل حادث المرور، الذي وقع عند…
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إختفى، سهرة اليوم، طفل في ريعان الزهور عن الأنظار في ظروف غامضة، ببلدية لرجام بولاية تيسيمسيلت.
وحسب مصادر مطلعة، فإنّ الطفل "لعقاب سيراج" ذو الخمس 5…