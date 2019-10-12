النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم 13 أكتوبر 2019
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للمعاينة الميدانية و رفع تقارير حول وضعيتها المادية و المالية
علمت " النهار " من مصادر عليمة أن لجنة تفتيش تابعة للمتفشية العامة للمالية حلت منذ…
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أعلن مدير وكالة عدل تيبازة عقب إجتماع ترأسه والي الولاية محمد بوشمة ومدراء القطاعات المعنية بممثلي مكتتبي عدل تيبازة اليوم السبت عن توزيع 2000 وحدة…
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اندلع حريق مهول، منذ دقائق الليلة السبت، داخل مبنى محكمة تيسمسيلت.
وحسب مصادر محلية، فإن الحريق شوهد في أجزاء من مقر المحكمة، قبل أن تتم السيطرة…