النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم 16 أكتوبر 2019
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تسببت الأمطار الرعدية التي تساقطت مساء يوم الثلاثاء بغزارة على مدينة عين البيضاء بولاية أم البواقي.
في حدوث سيول جارفة غمرت العديد من ممرات وطرقات المدينة…
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تمكنت مصالح الجمارك بولاية تبسة من إحباط محاولة إدخال كمية معتبرة من أكياس تبغ الشمة من نوع "مكلة الهلال" بين بلدية عين الزرقاء والشريط الحدودي.
وحسب…
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خلف حادث مرور وقع مساء اليوم الثلاثاء، على مستوى الطريق الوطني رقم 03 في شطره الرابط بين إليزي وجانت، شخص وإصابة اثنين اخرين بجروح.
وحسب مصادر…