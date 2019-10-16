النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم 17 أكتوبر 2019
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شب منذ لحضات حريق في سوق الخضر والفواكه بئر خادم في العاصمة.
الحريق صاحبه انفجارات في عدادات الكهرباء وتماسات كهربائية ما يؤكد ان شرارة كهربائية كانت…
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أعلنت شركة سونلغاز بولاية الطارف عن قيمة ديونها المقدرة ب 94.10 مليار سنتيم.
وقالت الشركة في بيان لها انها باشرت باسترجاعها بكل صرامة، كما اعلنت ان…
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أمر والي ولاية تبسة مولاتي عطا الله المفتشية العامة بفتح تحقيق إداري فوري على خلفية اكتشافه خلال زيارة فجائية لأحد المخازن التابعة للمطعم المركزي للمدارس…