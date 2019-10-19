النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم 20 أكتوبر 2019
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أصيب عدد من اعوان الشرطة في حادث مرور وقع ليلة اليوم السبت على مستوى الطريق السريع المؤدي لتيبازة بزرالدة في العاصمة.
وحسب معلومات تحصلت النهار اونلاين…
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سجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية هزة ارضية بولاية سطيف.
الهزة بشدة 3.0 على سلم رشتر، وقعت على الساعة 20:54 دقيقة .
وتم…
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اصيب قبل نحو ساعتين من الآن دركيان بجروح متفاوتة الخطورة في اطلاق للنار من طرف تاجر خمور على حاجز امني بالقرب من مقبرة الشهداء لبلدية…