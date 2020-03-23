النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم 23 مارس2020
[sociallocker id="300578"]
[/sociallocker]
-
وجّهت مصالح الأرصاد الجوية تنبيه من هبوب رياح قوية على بعض الولايات الجنوبية.
وحسب نفس المصدر فإن الولايات المعنية هي: بشار، تندوف، أدرار، ورقلة، الوادي وغرداية.
وجاء…
-
حذّرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها من الدرجة الأولى سقوط أمطار رعدية غزيرة في المناطق الغربية.
وحسب ذات المصدر، فإن الولايات المعنية هي: سيدي بلعباس،سعيدة،…
-
تمكنت مصالح مراقبة الجودة وقمع الغش التابعة لمديرية التجارة لولاية سيدي بلعباس من حجز كميات معتبرة من مادة الطحين “ الفرينة”، إضافة إلى الكسكس والمارغين…