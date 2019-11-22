النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم 23 نوفمبر 2019
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عُثر خلال دورية عادية لعمال حظيرة الآرز على جثة ذئب ذهبي إفريقي عليها أثر عيار ناري يقدر أن يعود مصدره لبندقية صيد .
دفع المشهد بمدير…
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وقع حادث مرور مميت ببلدية بيطام بدائرة بريكة في ولاية باتنة، خلف قتيل وإصابة شخص آخر بإصابات متعددة.
وتدخلت مصالح الوحدة الثانوية للحماية المدنية ببريكة، على…
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أقدم والد الطفلة ملاك على عرض بيته للبيع من أجل جمع تكاليف علاج إبنته في الخارج والتي تصارع المرض الذي عجز الاطباء عن علاجه.
وصرح عبد…