النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم 25 مارس 2020
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أصيب 3 أشخاص بجروح إثر حادث مرور وقع على الطريق البلدي الرابط بين بلدية سيدي بوزيد وبلدية البيضاء بالأغواط.
وحسب مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع…
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تمكنت مصالح أمن دائرة واد الجمعة من حجز أزيد من 91 طن من مادة ملح الطعام داخل مستودع أحد الخواص.
الكمية محجوزة لايحوز صاحبها لا على…
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تمكن أفراد الفرقة الاقليمية لدرك الوطني ببلدية واد الجمعة من حجز كميات معتبرة من المواد الواسعة الاستهلاك كانت محجوزة قصد المضاربة.
المواد المحجوزة تمثلت في 85قنطار…