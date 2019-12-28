النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم 28 ديسمبر 2019
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تم اليوم، اتخاذ اجراء المنع من السفر في حق رجل أعمال معروف بتبسة على خلفية تحقيق مفتوح في قضية فساد.
القضية تتعلق بالاستفادة من قرض مالي…
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تمكنت قوات البحث والتدخل "BRI"، التابعة لأمن ولاية قسنطينة، من وضع حد لمجموعة أشرار تهدد سلامة المواطنين.
وحسب المديرية الأمن الولائي، العملية، التي جاءت إثر مداهمة…
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إهتز حي الدقسي عبد السلام، بولاية قسنطينة، على وقع حادثة مروعة، اليوم الأحد.
أين أقدم طفل يبلغ من العمر 13 سنة على وضع حد لحياته، بالمنزل…