النسخة الورقية لجريدة النهار 2 جوان 2021
[sociallocker id="300578"]
[/sociallocker]
-
تدخل المركز المتقدم للحماية المدنية، خنشلة، مساء الثلاثاء، على الساعة 21 و05 دقائق. بحي المقبرة الإسلامية. لأجل ثعبان داخل مسكن أرضي. يبلغ طوله حوالي 1…
-
وضع أمن ولاية مستغانم خطة أمنية، في إطار تأمين امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي دورة جوان 2021. حيث تم وضع تشكيل أمني على مستوى المراكز والبالغ…
-
تمكنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، من العثور على الغريق المفقود في عرض البحر بشواطئ ولاية سكيكدة. وتم تحديد موقع الجثة على بعد 300 متر من شاطيء…