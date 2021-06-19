النسخة الورقية لجريدة النهار 20 جوان 2021
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العملية انتهت بضبط أوراق مزوّرة بقيمة تجاوزت 14 مليون سنتيم
تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة "حد الصحاري" في ولاية الجلفة، بحر الأسبوع الجاري، من…
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العملية تمت بالتنسيق مع درك وهران
تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في "عين كرمس" بتيارت، إثر معلومات وتحقيقات معمقة. من تفكيك شبكة مختصة في النصب والاحتيال…
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إندلع حريق مساء اليوم السبت بشاليهات الشركة المكلفة بانجاز سكنات عدل " ويكا " على مستوى سكنات عدل بخميس مليانة. وحسب مصادر النهار اونلاين الحريق…