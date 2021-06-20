النسخة الورقية لجريدة النهار 21 جوان 2021
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مترشحون أحرار يتظاهرون أمام مقر السلطة في ولاية ميلة تنديدا بالخروقات الكبيرة المسجلة
نائب رئيس مندوبية السلطة:"العملية الانتخابية شابتها خروقات كبيرة وأوراق الاقتراع الخاصة بقائمة الأرندي…
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إهتزت ولاية مستغانم ظهر اليوم على وقع سقوط شخص يبلغ من العمر 48 سنة من طابق العاشر بعمارة الشريف حي بلاطو.
ويعود سبب السقوط حسب بعض…
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خلف حادث مرور وقع مساء اليوم الأحد، على مستوى الطريق الوطني رقم 03 في جزئه الرابط بين إليزي وورقلة، مقتل شخصان وإصابة اثنين أخرين بجروح…