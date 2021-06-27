النسخة الورقية لجريدة النهار 28 جوان 2021
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تمكن حراس السواحل لقيادة القوات البحرية بالواجهة البحرية الغربية بوهران، من إحباط محاولة إدخال كمية ضخمة من "الكوكايين". وحسب بيان الهيئة النظامية، فإن الكمية تم…
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أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، عن تدعيم عملية التوزيع ببلدية برج منايل. حيث تم إدخال حيز الخدمة بئر ارتوازيةجديدة (BM16) بقدرة تدفق تعادل 25لتر/ثانية.
وتدخل…
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تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بغريس في ولاية معسكر، من حجز 1128 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام.وجاءت العملية، على إثر معلومات…