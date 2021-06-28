النسخة الورقية لجريدة النهار 29 جوان 2021
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برمجت المديرية الجهوية للجمارك بتمنراست بالتنسيق مع محكمة تمنراست المختصة اقليميا، اليوم الإثنين، جلسة لاداء اليمين القانونية لفائدة 38 عون جمركي كفوج اول، كما سيتم…
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إهتز حي بيلاج عمر بلدية برج منايل التابعة لولاية بومرداس مساء اليوم الإثنين على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب من المنطقة.
وحسب مصادر محلية فإن…
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السلطات تحمل المقاولات المسؤولية في حالة تسجيل أي حادث غرق في تيارت
جذر والي ولاية تيارت المقاولات و أصحاب المشاريع مسؤولية تسجيل اي حادث غرق في…