النسخة الورقية لجريدة النهار 29 ماي 2021
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استأنفت الحماية المدنية لولاية سكيكدة، اليوم السبت، عملية البحث عن غريق مفقود في البحر، والذي ينحدر من ولاية ميلة. والبالغ من العمر 26سنة.
وتواصل مصالح الحماية…
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شنّت مصالح أمن دائرة أولاد يعيش عمليات مداهمة بعد تسخير إمكانيات مادية وبشرية وتركيز على النقاط السوداء. حيث يتخذها المنحرفون مكانا لترويج المخدرات واختباء بها.
وكانت…
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سجلت مصالح الحماية المدنية، اليوم السبت، حادث انحراف وانقلاب سيارة سياحية في ولاية تيبازة. حيث وقع الحادث على مستوى الطريق السريع "سيدي موسى اتجاه الناظور".
وتدخلت…