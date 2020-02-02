النسخة الورقية ليوم الأحد 02 فيفري 2020

تفقد، صبيحة اليوم الأحد، وزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد، الطائرة المتجهة إلى ووهان الصينية.
وكان رفقة بن بوزيد،وزير الأشغال العمومية فاروق شيالي،حيث قاما…
الشرطة القضائية لبوزريعة تحقق في القضية بعد تهاطل الشكاوى عليها
تمكنت، مؤخرا، وكالة سياحية ببوزريعة من النصب والاحتيال على عدد من زبائنها، بعد إيهامهم بتمكينهم من…
أعلنت، جامعة العربي بن مهيدي، بولاية أم البواقي، تأجيل الإمتحانات الفصلية، بسبب حادثة الدهس الذي راحت ضحيتها طالبة تدرس بالكلية.
ووفقا لبيان رئاسة الجامعة، فإنّها قررت…
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