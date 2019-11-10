النسخة الورقية ليوم الأحد 10 نوفمبر 2019
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أعلنت شركة "سيال"، اليوم الأحد، عن غلق الوكالة التابعة لها في بوزريعة بالعاصمة.
وأوضحت "سيال"، في بيان لها، أن سبب الغلق راجع إلى أشغال صيانة على…
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حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة، على 26 ولاية.
وحسب نشرية خاصة من ذات المصلحة فإن الأمطار الغزيرة مستمرة إلى…
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الضحايا استقبلتهم مصالح الاستعجالات خلال احتفالات المولد النبوي
تسجيل 9 حالات حروق لدى أطفال سببها "المفرقعات" في المسيلة
استقبلت المصالح الاستشفائية في 5 ولايات، خلال احتفالات ليلة…