النسخة الورقية ليوم الأحد 17 نوفمبر 2019
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سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية تبسة مساء اليوم، حادثين منفصليين خلفا إصابة 5 اشخاص بجروح متفاوتة.
حيث تمكنت فرق التدخل بالوحدة الثانوية للحماية المدنية الشهيد سليمان…
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عثر صيادون بمدينة القالة في ولاية الطارف، على كمية من المخدرات.
الكمية تمثلت في 37 كيلوغرام من النوعية الرفيعة كانت مخباة باحكام داخل اكياس.
وعثر الصيادون على…
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تمكنت فرقة الدرك الوطني بالنعامة من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في سرقة المواشي.
حيث تم توقيف ثلاثة أشخاص ومركبة نفعية من نوع هليكس مع إسترجاع 16…