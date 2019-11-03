النسخة الورقية ليوم الأحد 3 نوفمبر 2019
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حذّرت، مصلحة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من هبوب رياح قوية ستمس الولايات الساحلية للجهة الغربية والوسطى.
وأفادت نشرية خاصة لذات المصلحة، بأن الولايات المعنية الغربية، هي…
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منع عنها الأكل والشرب وباع كل أغراض المنزل
قام مدمن مخدرات بسجن والدته في البيت ومنع خروجها وزيارة الأقارب لها، وذلك بغرض الاستيلاء على منحة التقاعد.
بعد…
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كانوا يموّهون بارتداء سترات الشرطة ويستعملون مسدسا لتخويف الضحايا
أقدم شرطي يعمل ضمن مصلحة حماية الأشخاص بأمن العاصمة، برفقة صديقه الذي كان ينتحل وظيفة رسمية بارتدائه…