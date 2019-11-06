النسخة الورقية ليوم الأربعاء 06 نوفمبر 2019
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أعلنت وكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، عن إجراء يخص مكتتبي برنامج "عدل1"، الموجهين الى موقع 4500 مسكن بالمدينة الجديدة بوينان.
ويتمثل الإجراء الذي تم الاتفاق عليه…
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توقعت الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، بالمناطق الشرقية، طقس غائم وأمطار على السواحل والداخلية.
أما الهضاب العليا ومنطقة الأوراس، يكون الطقس غائم محمل ببعض الأمطار، خلال الصبيحة،…
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أشارت، مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، عن استمرار عملية سقوط أمطار رعدية في أربع ولايات شرقية داخلية.
وأوضحت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية، عن استمرار…