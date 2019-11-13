النسخة الورقية ليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019
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حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية مرتقبة، اليوم الأربعاء، على السواحل الغربية.
وذكرت نشرية خاصة، من المصلحة، أن الرياح القوية ستتعدى 50 كلم/سا.
وجاء في…
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بعدما تسبب سوء الأحوال الجوية في عزل قرى وتشريد عائلات
إنقاذ 7 أشخاص من الموت بسبب الاختناق بالغاز في البرج والبويرة
هلك شخص وعلق آخرون بسبب سوء…
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إثر الأحداث الدموية التي خلفت 3 قتلى شهر سبتمبر الماضي
أدانت، أمس، محكمة وادي ارهيو الابتدائية الشرطي المتسبب في حادث المرور الذي أودى بشاب قاصر، وكان…