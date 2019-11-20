النسخة الورقية ليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2019
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استفادت، ولاية المدية من غلاف مالي قدره أكثر من 100 مليار سنتيم، أين سيتم تخصيصه لأشغال التهيئة الأساسية.
وحسبما أفادت به وزارة السكن والعمران، فإنّه تم…
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تمكنت، مصالح الجمارك، العاملة على مستوى فحص المسافرين بمطار رابح بيطاط، بعنابة، من حجز كمية معتبرة من كريات الرصاص من مختلف الأنواع.
ووفقا لبيان من ذات…
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تمكنت، عناصر الشرطة بخميس مليانة لأمن ولاية عين الدفلى، ليلة الأمس، من استرجاع مركبة مسروقة في وقت قصير.
وقد جاءت العملية على إثر شكوى، أين تقدم…