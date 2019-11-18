النسخة الورقية ليوم الإثنين 18 نوفمبر 2019
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توقعت الأرصاد الجوية، بالولايات الغربية والوسطى، طقس غائم وبارد نسبيا على المناطق الساحلية والداخلية، مع تساقط الأمطار.
وعلى الهضاب العليا، تتلبد السماء تدريجيا مع بعض الأمطار…
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حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من أمطار رعدية على المناطق الغربية والوسطى.
وحسب ذات المصالح فإن الولايات المعنية هي: سيدي بلعباس، تلمسان، عين تموشنت، تيسمسيلت، المدية، البليدة…
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تدخلت، مصالح الحماية المدنية، في حي الإخوة صلعة بالبيض، لأجل انقاذ 3 أفراد من عائلة واحدة من الموت المحقق، بعد تعرضهم للإختناق بالغاز.
وحسب بيان لذات…