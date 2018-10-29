النسخة الورقية ليوم الإثنين 29 أكتوبر 2018
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تدخلت مروحية تابعة للجيش الوطني الشعبي وانتشلت شخصين جرفتهم سيول وادي تاخمالت على بعد 60 كلم عن عاصمة الولاية إليزي.
وحسب المعلومات المتوفرة لـ "النهار"، فإن…
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أكد وزير العدل حافظ الأختام، أن قطاع العدالة يندمج في دينامكية فعالة من خلال تطبيق القانون والوقوف على سلامة الضوابط.
غير أن هذا-يضيف الوزير-يأتي بالعمل المستمر…
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شب حريق داخل ورشة لرسكلة النفايات البلاستيكية، تبلغ مساحتها حوالي 600 م2 بمركز خذام بلدية الشبلي الواقعة شمال ولاية البليدة.
وتم إخماد الحريق بعد 03 ساعات…
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