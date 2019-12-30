النسخة الورقية ليوم الإثنين 30 ديسمبر 2019
[sociallocker id="300578"]
[/sociallocker]
-
تمكنت مصالح امن المدية من توقيف جماعة 10 أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 21 و 34 سنة مسبوقين قضائيا، يروجون المخدرات والمؤثرات العقلية وسط احياء…
-
تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالعڨلة ليلة الأحد الى الإثنين، لأجل تحويل جثة امرأة، تبلغ من العمر حوالي 36 سنة، متوفية شنقا.
وتم العثور على جثة…
-
تختتم، اليوم الإثنين، فعاليات الطبعة الثامنة والعشرون لمعرض الإنتاج الوطني بقصر المعارض الصنوبر البحري.
هذا بعدما شاركت فيه أزيد من 500 مؤسسة وطنية عمومية وخاصة، بالإضافة…