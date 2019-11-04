النسخة الورقية ليوم الاثنين 04 نوفمبر 2019
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في أعقاب ثالث حادثة مماثلة، فتحت مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة المحمدية في ومعسكر تحقيقا حيال العثور على كتابات حائطية صبيحة اليوم.
استهدفت هذه الكتابات،…
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تم، اليوم الاثنين، تنصيب قلاتي دنيا زاد، كرئيسة جديدة لمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة.
وجاء تنصيب قارة شاكر، عقب الحركة التي أجراها سلك القضاء مؤخرا.
مراسم التنصيب…
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ذكرت الأرصاد الجوية، أنّ المناطق الغربية والوسطى، ستعرف طقس صاف، مرفوق ببعض السحب السفلى.
وتكون الرياح من غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة من 30 إلى 40…