النسخة الورقية ليوم الاربعاء 08 جانفي 2020
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أكد والي العاصمة، عبد الخالق صيودة، أن المنتخبين بالمجلس الشعبي الولائي القديم للمحمدية، يشتغلون في ظروف مزرية.
وأضاف الوالي، أن المنتخبين، بحاجة لهذا المشروع لفك الخناق…
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طالب أعضاء المجلس الشعبي ببلدية زهانة بمعسكر بفتح تحقيق في خروقات سجلت على مستوى الميزانية الإضافية لسنة 2019.
وجه عشرة من أعضاء في المجلس الشعبي لبلدية…
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قام والي العاصمة عبد الخالق صيودة،صبيحة اليوم الأربعاء، بالوقوف على مدى تقدم أشغال مشروع إنجاز مصلحة الاستعجالات الجراحية لمستشفى زميرلي.
من جهته أكد والي العاصمة على…