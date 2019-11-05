النسخة الورقية ليوم الثلاثاء 05 نوفمبر 2019
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حذّرت، مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من استمرار هبوب رياح قوية على السواحل الوسطى والغربية بالوطن.
وأفادت، ذات المصلحة، فإنّ السواحل ستشهد استمرار هبوب رياح إلى…
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توقعت الأرصاد الجوية، بالمناطق الغربية والوسطى، سحب عابرة تصبح أكثر كثافة في الظهيرة، وتؤدي إلى تساقط أمطار بالسواحل والمناطق الداخلية.
وعلى الهضاب العليا، تكون الأجواء من…
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نبهّت، مصلحة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من استمرار هبوب رياح قوية على السواحل الغربية بالوطن.
وحسبما أفادت به ذات المصالح، فإنّ السواحل الغربية ستشهد استمرار هبوب…