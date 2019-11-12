النسخة الورقية ليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
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حذر عدد من سكان وأهالي بلدية زلامطة التابعة لدائرة الهاشم في ولاية معسكر من مغبة مخلفات ما قد يحدث لاحقا بسبب اختلاط مياه الشرب بمياه…
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تمكنت الحماية المدنية من العثور على الشاب المفقود، الذي جرفته مياه وادي بوبهير، في تيزي وزو.
ويتعلق الأمر بشاب يبلغ من العمر 27 سنة، وينحدر من…
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أدانت محكمة وادي ارهيو، بغليزان، سنة سجن، منها 6 أشهر غير نافذة،في حق الشرطي المتسبب وفاة شاب إثر حادث مرور.
وأودى الحادث المروري، بحياة شاب ببلدية…