النسخة الورقية ليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
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أفادت الأرصاد الجوية، أن المناطق الغربية والوسطى، ستشهد طقس صاف، مرفوق بسحب كثيفة مع أمطار بالسواحل الوسطى.
وسيستمر تساقط بعض الثلوج على المرتفعات الوسطى التي يزيد…
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المتهم قال إنه كان يلهو ولم يتعمّد ارتكاب الجرم
حجز أوامر بمهمة صادرة باسم نور الدين بدوي بحوزة صاحب شركة للتصدير والاستيراد
عالجت، أمس، محكمة الجنح في…
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نظمت، مديرية أمن المطار الدولي زنانة ميصالي الحاج بتلمسان، تمرين تطبيقي للمخطط الاستعجالي للمطار، يخص وجود مشتبه به مصاب بفيروس معدي.
ويتعلق الأمر في الاشتباه بإصابة…