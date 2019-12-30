النسخة الورقية ليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
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إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف عام حبسا نافذا مع غرامة مالية لرئيس المجلس الشعبي الولائي نور الدين حميداش.
وهذا بعد انتهاء دفاعه من المرافعة التي…
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تعرض طفل صغير بحي المستقبل في تڨرت سهرة اليوم إلى إصابة جد بالغة على مستوى القدمين إثر انفجار قنبلة تدريب عسكرية عليه بالخطأ.
وحسب مصادر النهار…
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تمكنت مصالح الدرك الوطني بالحويجات ولاية تبسة اليوم الإثنين من إحباط محاولة اختراق الحدود الوطنية من طرف رعية افريقي .
وحسب مصادر النهار أونلاين فإن الرعية…