النسخة الورقية ليوم الخميس 07 نوفمبر 2019
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تمكنت عناصر فرقة الدرك الوطني لإقليم بلدية بوهني مساء يوم الأربعاء من توقيف شخصين من عموم أفراد عصابة تورطوا في الإستيلاء على 30 رأس ماشية…
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حل حسين الدواس رئيس الاتحاد العربي للهجن مرفوقا برؤساء اتحاديات الهجن لكل من دول الكويت و المغرب و إرتيريا و تونس و ليبيا للمشاركة في…
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سجلت الحماية المدنية لولاية الأغواط، إصابة شخصين، إثر حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 1.
وتمثل الحادث الذي وقع على الرابعة و55 د، بانحراف سيارة…