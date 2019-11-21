النسخة الورقية ليوم الخميس 21 نوفمبر 2019
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تدخلت وحدات الحماية المدنية لأجل اصطدام شاحنة بسيارة بالطريق السيار اتجاه الجزائر مقابل المحطة البرية للمسافرين بلدية و دائرة البويرة.
وخلف الحادث الذي وقع على الساعة…
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انطلقت المبادرة التضامنية، التي أطلقها طبيب من العاصمة، من أجل مساعدة المتشردين، والأشخاص النائمين في الشوارع.
وشرع مجموعة من الأطباء بفحص المتشردين، بتقديم لهم الأدوية والأغطية…
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درك الشلف يُطيح بدرك الشلف يُطيح بشخص ويحجز أحجار نيزكيةشخص ويحجز أحجار نيزكية
جاءت العملية استغلالا لمعلومات واردة لذات المصالح مفادها حيازة أحد الأشخاص البالغ من…