النسخة الورقية ليوم السبت 16 نوفمبر 2019
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في ساعة متأخرة من مساء أول أمس الخميس، أمر قاضي التحقيق لدى محكمة معسكر الجزائية بإيداع شاب يبلغ من العمر 25 سنة الحبس المؤقت بعد…
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حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، من هبوب رياح قوية، على الولايات الجنوبية من الوطن.
وذكر الديوان في تنبيه له، أن الرياح مرتقبة على كل من…
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حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، من تساقط أمطار على 7 ولايات من الوطن.
وذكر الديوان، في تنبيه له، أن الولايات المعنية هي كل من العاصمة،…