النسخة الورقية ليوم الأحد 19 جانفي 2020
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لقيت فتاة في الـ 25 من عمرها حتفها في حادث حريق تسبب فيه إنفجار شاحن للهاتف النقال بغرفتها بولاية وهران.
وفاة الفتاة كان بعد تعرض غرفة…
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تمكنت قوات الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية الثانية بالبرواقية في المدية، نهاية الأسبوع الماضي، من الإطاحة بمروجين للمخدرات.
وحسب بيان لمكتب الإتصال التابع لذات المصلحة، اليوم الأحد،…
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أقدم العشرات من الأولياء، مرفوقين بأبنائهم، على غلق أبواب مدرسة تمامي محمد، بمنطقة الرق بليوة في بسكرة، بسبب جملة من المشاكل.
ومن أهم المشاكل التي يعيشها…