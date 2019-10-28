النسخو الورقية لجريدة النهار ليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019
[sociallocker id="300578"]
[/sociallocker]
-
تمكنت اعوان الحماية المدنية بوحدة قمار من انتشال جثة شيخ متوفي داخل منزله بحي الجبادي ببلدية قمار .
المتوفي وحسب المعاينة الاولية ومصادر مطلعة للنهار والتحقيقات…
-
أحبط حرس السواحل بوهران في عمليتين متفرقتين مخطط ابحار سري لـ 26 حراڨا كانوا بصدد بلوغ الصفة الأخرى من البحر الابيض المتوسط.
وهذاضمن رحلتين انطلاقا من…
-
تم اليوم تنصيب " هناوي محمد رشيد" رئيسا جديدا للمحكمة الادارية لولاية الوادي، وقد اشرف على العملية " عبد العزيز نويري" ممثلا لوزير العدل حافظ…