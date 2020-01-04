النّسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الأحد 5 جانفي 2019
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تمكنت فصيلة الابحاث للدرك الوطني في المدية، من تفكيك عصابة منظمة، تنشط عبر الحدوود الوطنية وفي عدة ولايات من الوطن.
وحسبما أورد بيان الدرك الوطني، فإنّ…
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لقي سهرة اليوم، شخص حتفه اختناقا بغاز احادي اكسيد الكربون بغرداية.
وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بڨلتة سيدي سعد على الساعة 21 سا 31 د لأجل…
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قتل مساء اليوم، أب وإبنه في حادث مرور بسيدي عامر بولاية المسيلة.
وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية سيدي عامر بمخرج بلدية سيدي عامر إتجاه بلدية عين…