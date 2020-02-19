جريدة النهار..النسخة الورقية ليوم الأربعاء 19 فيفري 2020
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حجزت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة البيرين، ولاية الجلفة، 1030 وحدة مشروب كحولي، كانت داخل مسكن شخص أربعيني.
وحسب مصدر موثوق لـ"النهار أونلاين"، فإنّ العملية…
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أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية للأمن الحضري الرابع (حي الوئام) بأمن ولاية الجلفة، بحر الأسبوع الجاري، شخص في العقد الرابع من عمره لمحاولته السرقة من…
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ألغيت اليوم الثلاثاء، بمطار قسنطينة الدولي محمد بوضياف، رحلتين نحو المدينة المنورة، لأجل أداء مناسك العمرة.
وحسب ما تحوز النهار أونلاين من معلومات، فإنّه تم إلغاء…