النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الأحد 16 فيفري 2020
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وضعت، مساء اليوم، سيدة من النيجر مولودها في سيارة الاسعاف التابعة للحماية المدنية لولاية البلدية.
تدخلت الوحدة الرئيسية بالبليدة بالقرب من محطة القطار وسط مدينة البليدة…
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تم اليوم توقيف شخصين وحجز 900 كيس من "الشمة" المقلدة بوادي فراغة بولاية قالمة.
ونجحت، عشية اليوم، عناصر الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بوادي فراغة في ولاية…
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تمكنت عناصر فصيلة الأبحات و التحري ، التابعين للمجموعة الاقليمية للدرك الوطني بسوق أهراس من تفكيك نشاط شبكة وطنية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية، متكونة…