“PFA” تُثبت تفوق “ساني” على محرز !!

رُشح النجم الدولي الألماني لفريق “مانشستر سيتي” الإنجليزي “ليروى ساني” لجائزة جديدة من طرف “رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية”.

حيث تواجد إسم الجناح الطائر الألماني في قائمة المرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهر جانفي.

وجاء ترشيح صاحب ال21 ربيعا لهذه الجائزة بعد تألقه اللافت خلال الشهر الماضي بالعديد من الأهداف والتمريرات الحاسمة.

وبهذا يُثبت “ساني” تفوقه على النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” خلال شهر جانفي خاصة في ظل التراجع الرهيب للآخير.