Sntf: تعميم الحجز والاقتناء الإلكتروني لتذاكر رحلات الخطوط الطويلة

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن تعميم خدمة الحجز والاقتناء الإلكتروني لتذاكر رحلات الخطوط الطويلة بعدما كانت مقتصرة في مرحلتها الأولى على خط الجزائر - وهران.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية و النقل، السعيد سعيود. والمتعلقة بضرورة تحسين الخدمة العمومية لاسيما من خلال اعتماد الرقمنة واستعمال التكنولوجيات الحديثة. عمدت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية إلى تعميم خدمة الحجز والاقتناء الإلكتروني لتذاكر رحلات الخطوط الطويلة بعدما كانت مقتصرة في مرحلتها الأولى على خط الجزائر – وهران.

وأشار المصدر نفسه، أن الخدمة متاحة حاليا أمام الزبائن عبر الموقع الرسمي للشركة، وذلك في حدود المقاعد المتوفرة.

