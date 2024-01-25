SNTF: هذه مواقيت سير قطار خط بوغزول – الجلفة – الأغواط

نشرت المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، مواقيت سير قطار خط بوغزول – الجلفة – الأغواط، الذي يربط ولايات المدية والجلفة والأغواط عبر ست محطات.

وأوضحت المؤسسة أن المحطات الست التي يربطها هذا الخط هي: محطة بوغزول بولاية المدية، محطات عين وسارة. حاسي بحبح ومحطة الجلفة بولاية الجلفة، محطة سيدي مخلوف ومحطة الأغواط بولاية الأغواط.

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