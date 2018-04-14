“The Sun” تعتمد على “النهار” و”أحداث حملاوي” تصنع الحدث ببريطانيا

إعترفت جريدة “الصن” البريطانية الشهيرة بتلفزيون “النهار” وإعتمدت على “صوره الحصرية” خلال تقرير أعدته بخصوص أحداث العنف بملعب الشهيد “حملاوي”.

وأبدت الصحيفة عن دهشتها للأجواء المحقونة التي شهدتها المُدرجات خلال لقاء الكأس بين شبيبة القبائل ونظيرتها مولودية الجزائر، أمس الجمعة.

وتطرقت للتدخل السريع لمصالح الأمن وسعيها للفصل بين الأنصار المُتشابكين بأسرع وقت ممكن تفاديا لسقوط ضحايا بين الطرفين.

ورسمت الجماهير الجزائرية صورة مؤسفة عن نفسها لدى البريطانيين.

وأشارت “الصن” أيضا لإستغرابها من قرار “الفاف” بإبقاء المُباراة في موعدها رغم الحداد الذي تعيشه البلاد.