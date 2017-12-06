أعربت الجزائر عن قلقها الشديد تجاه اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحويل عاصمة الكيان الصهيوني من تل أبيب…
قالر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن تسوية ملف الذاكرة بين الجزائر وفرنسا تسمح للأقدام السوداء بالعودة إلى الجزائر.
وأوضح…
صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي يوضح تفاصيل دفتر الشروط الجديد المنظم لنشاط تركيب السيارات.
والذي حدد كيف يتم الحصول على تراخيص، والتي…
تمكنت فرقة البحث والتحري بأمن ولاية عين تموشنت من حجز أكثر من11500 خرطوشة سجائر وتوقيف شخصين.
وجاءت العملية على إثر دورية لذات الفرقة من توقيف سيارة…
أودعت فصيلة البحث والتحري التابعين للدرك الوطني بجيجل، اليوم الاربعاء، الحبس المؤقت لـ 5 عناصر دعم واسناد للمجموعة الارهابية.
حيث تنشط تحت لواء كتيبة " ڨروش…
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، اليوم الأربعاء معارضته لأي إجراءات أحادية يمكن أن تعرض آفاق تحقيق السلام بين…
أوضح الرئيس الفلسطيني،محمود عباس،اليوم الأربعاء، إن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة للإحتلال الإسرائيلي يمثل انسحابا من عملية السلام.
وأوضح،…
كشف مستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي، لوكالة شهاب للأنباء، أن تركيا ستقطع كافة علاقاتها مع إسرائيل عقب قرار ترامب.
وجاء هذا…
أعلنت وزارة الثقافة اليوم، عن السّماح للزوّار بالتقاط الصور بالمواقع والمعالم الأثرية والمتاحف العموميّة والحظائر الثقافية لتفعيل السيّاحة.
وذكر بيان لوزارة…
كشف بيان لقصر الإليزيه اليوم، أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته، سيحضران جنازة مغني الروك الفرنسي العالمي، جوني هاليداي.
وأكد قصر…
أعلن مكتب الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، أنّ المغنّي "جوني هاليداي" توفي عن عمر يناهز 74 عاماً بعد معركة مع السرطان.
مغني…
طالبت الطبيبة المختصة في التغذية، كريمة سعودي من الأولياء، تعويد أبنائهم على فطور الصباح .
لما له من فوائد على صحة…
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لأحد المواطنين وهو يعبر الطريق عبر الممهل.
باعتبار أن هذا المواطن وجد الممهل وسيلة لعبور…
كسر أطفال الفيسبوك كل الطابوهات، من خلال نشر صور والحديث عن علاقات غرامية خارج إطار الزواج، في مجتمع محافظ.
أطفال من…
السلام عليكم ورحمة اللّه تعالى وبركاته أما بعد:
تقديرا مني ومحبة للساهرين على إنجاز هذا المنبر وأيضا لروّاده الأخيار، أردت أن…
عدّد الداعية، شمس الدين بوروبي، اليوم الثلاثاء، 4 أسباب للسعادة في الجزائر.
في برنامج "انصحوني" على تلفزيون "النهار"، ذكر بوروبي أربعة…
أقدم شيخ أزهري، في خرجة جديدة، على إباحة تصوير العلاقات الزوجية!
في استمرار لمسلسل الهوس بالفتاوى الجنسية، نقل موقع "إيلاف" على…
يعتبر ثنائي الخط الأمامي "للمرنغي" البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بن زيمة الأكثر تسجيلا خلال المواجهات التي جمعتهم مع نادي…
أكد الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب نادي تشيلسي الإنجليزي، إنّ فريقه لا يخشى إمكانية مواجهة برشلونة أو باريس سان جيرمان في…
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