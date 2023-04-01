آبل تُحذر.. آيفون سيكون قاتلا في هذه الحالة

أصدرت شركة “أبل” الأميركية تحذيرا عاجلا إلى الملايين من مستخدمي هاتف “آيفون” الذي تصنعه، حسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وحذرت الشركة، المستخدمين الذين يستعينون بجهاز تنظيم ضربات القلب أو أي جهاز طبي آخر مزروع في أجسادهم. بأن عليهم أن يبعدوا الهاتف عن صدورهم 6 بوصات، أي ما يعادل 15.2 سنتيمتر.

موضحة أن تداخل المغناطيسات والمجال الكهرومغناطيسي مع وظائف هذه الأجهزة قد يكون قاتلا.

وأجهزة تنظيم ضربات القلب عبارة عن حواسيب صغيرة تزرع أسفل الجلد وتحديدا في منطقة الصدر. حيث تراقب معدل ضربات القلب وتعمل على تنشيطها في حال لم تكن تعمل بما فيه الكافية.

ويشمل تحذير “أبل” الأجهزة الأحدث من إصداراتها مثل “آيفون 13″ و”آيفون 14”. إلى جانب ساعات “أبل ووتش” وحواسيب “ماك” والحواسيب اللوحية “آيباد” وغيرها.