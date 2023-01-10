آخرها شاب يقتل والده.. 3 جرائم قتل في أقل من أسبوع تهزّ البليدة

شهدت ولاية البليدة في أقل من أسبوع وقوع 3 جرائم قتل بكل من بلدية مفتاح شرق البليدة، و بحي بن عاشور وسط الولاية. لينتهي مسلسل الجرائم بمدينة موزاية غرب البليدة. حيث استعملت في تلك الجرائم رفش وكتلة نارية أو ما يعرف بالسنيال.

لم تمر على جريمة قتل الكهل “ربيعي لطيف” الذي تعرض لإطلاق كتلة نارية أو ما يعرف بالسنيال، حيث أصابته بشكل مباشرة أدت إلى وفاته حرقا ، ببلدية مفتاح بعد نشوب حرب ضروس بين مجموعة من منحرفين. 24ساعة فقط على جريمة قتل أخرى. حتي استيقظ سكان حي بن عاشور على جريمة قتل بشعة أخرى راح ضحيتها كهل يبلغ من العمر 56سنة. بعد أن قام شقيقه البالغ من العمر 59سنة بضربه على مستوى الرأس بواسطة رفش فارده قتيلا عند مدخل منزله بسبب خلاف بسيط.

وبعد ساعات قليلة من الجريمة الثانية التي وقعت بمدينة البليدة. تسبب شجار وقع بين شقيقين بمنطقة بن عيشوبة بموزاية غرب البليدة إلى وفاة والدهما. الذي حاول فك الخلاف بين الإخوة. قبل أن يقوم أحدهما بمحاولة ضرب الآخر بواسطة رفش ( بآلة ) لكن بالخطأ أصيب الوالد على مستوى الرأس فأردته قتيلا داخل المنزل.

من جهتها مصلحة الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية البليدة تمكنت من فك لغز جرائم القتل في اقل من 24ساعة. كما تمكنت من توقيف المتهمين الذين اعترفوا بالتهم منسوبة إليهم. حيث تم تسليمهم إلى العدالة.

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