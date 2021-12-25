آخرهم سفيان لوكار.. شبح الموت يخيم على الملاعب الجزائرية

عادت ظاهرة الموت المفاجئ لتلقي بظلالها مجددا بالملاعب الجزائرية، بعد وفاة قائد فريق مولودية سعيدة أمام جمعية وهران ظهيرة اليوم السبت بملعب الحبيب بوعقل.

وأعادت حادثة وفاة اللاعب سفيان لوكار إلى الواجهة العديد من أسماء اللاعبين التي خطفهم الموت المفاجئ في ريعان الشباب على غرار لاعب فريق جمعية الخروب حمزة بوناب الذي وافته المنية يوم السبت 23 جوان من سنة 2012.

كما عرف ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة وفاة لاعب ترجي مستغانم عابد قصبة في لقاء بث على المباشر إثر إصابته بأزمة قلبية، كما شهدت السنوات التي تلتها وفاة لاعب شبيبة القبائل، حسين ڤاسمي إثر سقوطه على رأسه مغشيا عليه، بعد اصطدامه خلال مباراة فريقه مع اتحاد عنابة آنذاك بالمدافع مراد سلاطني، وتوفي بعدها بأزمة قلبية اللاعب السابق لفريقي مولودية الجزائر ونادي بارادو موسى بن عزوز عام 2004.

وبالرغم من إشتراط القانون الاساسي لتنظيم المنافسة الكروية ضرورة توفر جهاز إنعاش القلب في الملاعب التي تحتضن اللقاءات، إلا أن العديد من الأندية الجزائرية لا تزال تفتقذ لهذا الجهاز الضروري، على غرار ماحدث في مباراة اليوم بين جمعية وهران ومولودية سعيدة.