آخر آجال إيداع التصريح بالترشح يوم 18 جويلية

أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات, اليوم الأربعاء بيانا صحفيا, ذكرت فيه بأن آخر آجال لإيداع التصريح بالترشح, تحسبا للإنتخابات الرئاسية المسبقة المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل, سيكون يوم 18 جويلية الجاري.

وجاء في البيان أن “السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, وتحسبا للانتخابات الرئاسية المسبقة المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل, تعلم الراغبين في الترشح أن آخر آجال لإيداع التصريح بالترشح لدى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, سيكون يوم الخميس 18 يوليو 2024, منتصف الليل”.

ويمكن “للراغبين في الترشح إلى هذا الموعد الانتخابي عبر الرابط https://ina-electiond.dz//, الاطلاع على قائمة الوثائق المطلوبة لإيداع التصريح بالترشح”, وفقا لذات المصدر.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أحصت 32 راغبا في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة, قاموا بسحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية.